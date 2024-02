Avanos Medical Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Avanos Medical eine Rendite von 45,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 51,72 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,47 Prozent, was Avanos Medical um 43,28 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Avanos Medical war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierend waren und an zwei Tagen negative. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avanos Medical liegt bei 42,09, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und wird ebenfalls als neutral bewertet.

In Bezug auf Dividenden liegt Avanos Medical mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 91,45 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.