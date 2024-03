Avanos Medical Aktie: Hammer-Nachricht!

Avanos Medical hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,75 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +39,41 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -1,38 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, nämlich um 47,13 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Avanos Medical haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb bekommt Avanos Medical eine "Gut"-Bewertung für das Diskussionsstärke-Sentiment. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avanos Medical mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 92,27 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.