Avanos Medical Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Avanos Medical-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage (42,99) bestätigt diese Einschätzung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Avanos Medical auf Basis des RSI.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung der Avanos Medical-Aktie in Bezug auf diese Faktoren zeigt sich eine starke Aktivität in der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Avanos Medical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -1,8 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,55 Prozent im Branchenvergleich für Avanos Medical. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor zeigt die Aktie eine Überperformance von 28,54 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung für die Avanos Medical-Aktie fällt derzeit neutral aus, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 31,52 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Avanos Medical somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.