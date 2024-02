Avangrid Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Avangrid hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor eine Unterperformance von 18,07 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche, nämlich Stromversorger, beträgt -2,41 Prozent, und Avangrid liegt derzeit um 18,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Avangrid aktuell bei 32,76 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 33,87 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 31,63 USD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 31,84 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Avangrid daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Aktie von Avangrid. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Avangrid aufgrund ihrer Performance und der Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.