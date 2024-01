Avangrid Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Avangrid in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Häufigkeit der Beiträge zu Avangrid deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200-Handelstage. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Tagen liegt bei 35,29 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 32,41 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,35 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Gemäß der Analysteneinschätzung wird die Avangrid-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, da es 0 Buy, 2 Neutral und 2 Sell-Einstufungen gibt. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 38 USD, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 17,25 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Avangrid ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,94, was 84 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.