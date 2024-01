Avance Gas Holding Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Avance Gas-Aktie beträgt derzeit 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,05 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Avance Gas.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Avance Gas eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen dagegen zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Avance Gas somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage herangezogen, um die Aktie zu bewerten. Der GD200 des Wertes liegt derzeit bei 108,22 NOK, während der Kurs der Aktie (167,4 NOK) um +54,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 155,65 NOK, was einer Abweichung von +7,55 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutliche Abnahme, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Avance Gas.