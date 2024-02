Avance Gas Holding Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Avance Gas liegt derzeit bei 39,74, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was als Anzeichen für eine überkaufte Situation gilt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avance Gas-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +8,34 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Avance Gas wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Avance Gas, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.