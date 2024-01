Avance Gas Holding Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei Avance Gas wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass Avance Gas weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet ebenfalls darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Es gab verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Avance Gas, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Avance Gas derzeit bei 106,46 NOK, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 149,6 NOK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +40,52 Prozent aufgebaut, was ebenfalls als positiv zu bewerten ist. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 153,12 NOK angenommen, was für die Avance Gas-Aktie eine Differenz von -2,3 Prozent ergibt und daher zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Gut" als Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.