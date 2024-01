Avalon GloboCare Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Kingboard Chemical":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Avalon Globocare als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Avalon Globocare-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,32, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,83, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Avalon Globocare kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Avalon Globocare die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Avalon Globocare bei 0,44 USD liegt, was einer Entfernung von -63,03 Prozent vom GD200 (1,19 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,52 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -15,38 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Avalon Globocare-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Avalon Globocare 5,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Gesundheitsdienstleister", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.