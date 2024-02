Avalon GloboCare Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Stimmung der Anleger bei Avalon Globocare scheint insgesamt neutral zu sein, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren in den letzten zwei Wochen. Positiv thematisierte Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird bei Avalon Globocare sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung erhalten. Der RSI7 liegt bei 48,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 58,48 eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Avalon Globocare-Aktie von 0,383 USD einen Abstand von -61,7 Prozent zum GD200 (1 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 zeigt einen Kurs von 0,44 USD an, was einem Abstand von -12,95 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avalon Globocare mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.