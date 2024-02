Avalon Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Avalon basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes erhält Avalon insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete Avalon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,66 Prozent, was einer Underperformance von -14,53 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Avalon 264,88 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avalon mit einem Wert von 30,97 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 53,31, was einer Unterbewertung um 42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Avalon liegt bei 33,96, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Avalon daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".