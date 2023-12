Avalon Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shionogi & Co":

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Avalon eine Rendite von -20,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Industrie"-Sektor 164,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 2,97 Prozent, wobei Avalon aktuell 23,91 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Avalon bei 2,09 USD liegt, was einer Entfernung von -11,44 Prozent vom GD200 (2,36 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2,02 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Avalon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Avalon eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,28 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Avalon weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Avalon-Aktie in verschiedenen Bereichen schwächer abschneidet als der Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" oder "Neutral" in den verschiedenen Analysebereichen führt.