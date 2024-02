Avalon Advanced Materials Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Avalon Advanced Materials heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Avalon Advanced Materials überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, jedoch zeigt auch dieser, dass Avalon Advanced Materials überkauft ist (Wert: 100). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Avalon Advanced Materials-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Avalon Advanced Materials von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen bestätigt diese Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine positive Stimmung bei den Anlegern hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Aktie hat jedoch nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Avalon Advanced Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die charttechnische Entwicklung der Aktie von Avalon Advanced Materials zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies ergibt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung der Avalon Advanced Materials-Aktie als "Schlecht".