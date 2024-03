AvalonBay Communities Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die AvalonBay Communities Inc-Aktie wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analyseindikatoren als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 180,19 USD, während der Aktienkurs selbst bei 182,38 USD liegt, was einem Abstand von +1,22 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 179 USD, was einer Differenz von +1,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die AvalonBay Communities Inc-Aktie einen RSI7-Wert von 55,4 und einen RSI25-Wert von 39,59, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da keine positiven Empfehlungen aus der jüngsten Zeit vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 190 USD, was einer potenziellen Steigerung um 4,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der AvalonBay Communities Inc-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den gehandelten Signalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.