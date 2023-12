Avalo Therapeutics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Avalo Therapeutics schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,5 Prozentpunkte niedriger ist als der übliche Durchschnitt von 2,5 %. Somit ist der Ertrag niedriger und die Einstufung für die Dividende lautet "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Avalo Therapeutics über einen längeren Zeitraum deuten auf eine durchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurden die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien überwiegend negativ hinsichtlich Avalo Therapeutics bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Avalo Therapeutics (-94,42 Prozent) deutlich über dem GD200 (1,2 USD) liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,1 USD führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt erhält Avalo Therapeutics in den verschiedenen Kategorien die Bewertung "Schlecht".