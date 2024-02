Avadel Aktie: Was war das denn?

Avadel erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 17,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 33,44 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 12,99 USD) bedeutet. Basierend auf dieser Prognose erhält Avadel eine "Gut"-Empfehlung und somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Avadel in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Avadel kurzfristig als überkauft eingeschätzt wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Avadel-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Avadel auf 13,26 USD, während der aktuelle Kurs bei 12,99 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,04 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 einen Stand von 14,3 USD, was zu einem Abstand von -9,16 Prozent führt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für die technische Analyse lautet daher "Neutral".