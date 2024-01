Avadel Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Avadel-Aktie wird aktuell von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 14,67 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 14,58 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Avadel also eine "Gut"-Bewertung für diesen Analysebereich.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat Avadel in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 80,33 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen die Aktien in dieser Branche um 25,29 Prozent, was bedeutet, dass Avadel eine Outperformance von +55,04 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 17,09 Prozent lag Avadel mit 63,23 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Avadel liegt bei 38,89, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,56, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Avadel bei 0 %, was 2,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittel-Branche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.