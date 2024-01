Avadel Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Analysteneinschätzung für die Avadel-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vergeben wurden. Dies ergibt eine langfristige Einstufung von "Gut". Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 14,9 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von -1,57 Prozent prognostiziert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine positive Einschätzung für die Avadel-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbewertung für die Avadel-Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Avadel-Aktie derzeit gut positioniert ist, da der GD200 bei 12,6 USD liegt und der aktuelle Kurs um +18,25 Prozent über diesem Wert liegt. Auch der GD50 von 12,34 USD zeigt eine positive Abweichung von +20,75 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Avadel-Aktie auf beiden Zeithorizonten als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Avadel-Aktie demnach eine positive Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.