Avadel Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Avadel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 80,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" von 24,91 Prozent eine Überperformance von 55,42 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 20,08 Prozent, und Avadel liegt aktuell 60,25 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden 3 Analystenbewertungen für die Avadel-Aktie abgegeben, davon waren 3 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,67 USD, was ein Abwärtspotenzial von -9,24 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,16 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Avadel momentan unter dem Branchendurchschnitt von 2,49%. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die Differenz -2, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Avadel überwiegend negativ diskutiert, aber in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Avadel auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.