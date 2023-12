Avada Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Avada-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf verschiedenen technischen und sozialen Analysen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,63 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 AUD liegt, was einer Abweichung von -15,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhielt die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass der RSI der Avada bei 31,25 liegt, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Avada-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht derzeit eine neutrale Bewertung erhält.