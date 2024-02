Avada Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert von 50 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI der Avada liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz, können wichtige Informationen über das Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. In den vergangenen vier Wochen gab es bei Avada keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird.

Auch Anleger nutzen weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen, um Aktienkurse zu bewerten. Die Analyse von Avada zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die diskutierten Themen ebenfalls neutral waren. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Avada derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,64 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,55 AUD liegt, was einer Abweichung von -14,06 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von 0 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Avada-Aktie als "Neutral".