Avada Aktie: Die Bären zittern!

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen von Avada untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Avada-Aktie zeigt einen Wert von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 16,67 bestätigt diese Überverkauft-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für Avada.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Avada. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie in diesen Kriterien als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Avada-Aktie mit 0,6 AUD inzwischen um +11,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -4,76 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.