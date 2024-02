Avada Aktie: Alles nach Plan!

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren ab, sondern auch von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität zur Aktie von Avada im Netz durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Avada-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,64 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,545 AUD weicht davon um -14,84 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag dieser bei 0,55 AUD, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Avada-Aktie liegt bei 53,85, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem neutralen Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.