Avacta Aktie: Was für ein Plan!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Avacta im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Avacta, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Avacta liegt aktuell bei 59,09, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Avacta zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild der Avacta-Aktie wird daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Avacta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 118,16 GBP. Der letzte Schlusskurs von 110,5 GBP weicht somit um -6,48 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (129,99 GBP) liegt mit einer Abweichung von -14,99 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Avacta-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.