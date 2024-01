Avacta Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Meinungen von Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Für Avacta haben wir die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte.

In den letzten zwei Wochen wurde Avacta von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Avacta zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Insgesamt wird Avacta daher mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt Avacta mit einer Rendite von 23,39 Prozent mehr als 38 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege". Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.