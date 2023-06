Avaada Group schließt erfolgreich historische Finanzierungsrunde über INR 10.700 Crore (1,3 Mrd. USD) ab und unterstreicht damit ihr Engagement für umweltfreundliche Energie

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Die Avaada Group, eine führende integrierte Energieplattform, hat den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde im Wert von INR 10.700 Crore (1,3 Milliarden US-Dollar) bekanntgegeben. Dies ist ein historischer Moment für die grüne Energiebranche in Asien und den Sektor der erneuerbaren Energien in Indien. Diese Finanzierungsrunde ist die größte Kapitalrunde, die jemals von einem Unternehmen für grüne Energie in Asien aufgenommen wurde.Die Mittel werden zur Unterstützung von Avaadas Projekten in den Bereichen umweltfreundlicher Wasserstoff, umweltfreundliches Methanol, umweltfreundliches Ammoniak, Solarproduktion und erneuerbare Energieerzeugung verwendet, die Teil von Indiens Engagement für eine nachhaltige Zukunft sind. Dieser Erfolg unterstreicht die Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in umweltfreundliche Energie und den weltweiten Übergang zu nachhaltigen Energielösungen.Die Avaada-Gruppe hatte zuvor im Rahmen des PLI-Programms einen produktionsabhängigen Anreiz in Höhe von INR 961 Crore (116,78 Mio. USD) für 3 GW Wafer-zu-Modul-Kapazitäten erhalten und damit ihre Kapazitäten in der Solarindustrie erheblich ausgebaut. Dieser Gewinn und die erfolgreiche Finanzierungsrunde festigen die Position von Avaada als führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und unterstreichen das Engagement des Unternehmens, umweltfreundliche Energie für eine nachhaltige Zukunft nutzbar zu machen.Avaada Energy Private Limited hat in den letzten drei Monaten mehrere Ausschreibungen mit einem Volumen von fast 1,8 GW von Firmenkunden und Versorgungsunternehmen gewonnen, was die Liste seiner Erfolge weiter verlängert. Dieser Erfolg zeigt, dass Avaada in der Lage ist, die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu befriedigen und hochwertige, nachhaltige Energielösungen bereitzustellen.Brookfield Renewables hat sich über seinen Brookfield Global Transition Fund (BGTF) bereits verpflichtet, bis zu INR 8.225 Crore (1 Mrd. USD) in Avaada Ventures Private Limited zu investieren. Darüber hinaus hat das UnternehmenGlobal Power Synergy Public Company Limited (GPSC), ein bestehender Anteilseigner mit einem Anteil von 42,93 % an Avaada Energy Private Ltd (AEPL), zugesagt, sein Kapital zu erhöhen, indem das Unternehmen zusätzliche INR 1.917 Crore (233 Mio. USD) in AEPL investiert und damit das Wachstum des Unternehmens weiter unterstützt. Dies folgt auf eine frühere Investition von GPSC in Höhe von INR 558 Crore (68 Mio. USD) in AEPL im April, womit sich die Gesamtinvestition von GPSC in Avaada auf rund INR 6.037 Crore (779 Mio. USD) erhöht.Diese erfolgreiche Finanzierungsrunde ist ein Beweis für Indiens Engagement, Innovation und Technologie den Vorzug vor traditionellen Energiequellen zu geben. Das Land befindet sich an einem Wendepunkt, an dem es sich entscheiden muss, entweder mit konventioneller Energie oder mit den neuesten umweltfreundlichen Technologien zu wachsen. Die Entscheidung für Letzteres eröffnet enorme Möglichkeiten durch den globalen Übergangsfonds.Vineet Mittal, Vorsitzender und Gründer der Avaada Group, kommentierte dies wie folgt: „Diese Finanzierungsrunde stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Avaada Group und der Energiewende in Indien dar. Wir sind dankbar für die Unterstützung durch unsere Investoren und die indische Regierung, die es uns ermöglicht, einen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten und unser Versprechen einer nachhaltigen Zukunft einzulösen."Herr Worawat Pitayasiri, Präsident und CEO von Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC), erklärte: „Unsere Entscheidung, weiter in AEPL zu investieren, beruht auf unserem Vertrauen in den strategischen Ansatz des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien, der darauf abzielt, bis 2026 mindestens 11 GW zu erreichen. Das Engagement von AEPL für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien passt gut zu unserer eigenen Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum und Innovation."Die Avaada Group hat sich auf die Herstellung von umweltfreundlichem Wasserstoff, umweltfreundlichem Methanol und umweltfreundlichem Ammoniak spezialisiert und ihre Präsenz in der Lieferkette für Solar-PV mit der Herstellung von Solarzellen und -modulen erweitert. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein Portfolio an erneuerbaren Energien von ca. 4 GW und etwa 7 GW in verschiedenen Stadien der Umsetzung.