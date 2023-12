Ava Risk Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ava Risk ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ava Risk bei 0,2 AUD verläuft, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der Aktienkurs ging bei 0,165 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -17,5 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,18 AUD liegt, was einer Differenz von -8,33 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ava Risk-Aktie beträgt 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bewegt sich im neutralen Bereich und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die weichen Faktoren wird die Aktie von Ava Risk für die erhöhte Diskussionsintensität positiv bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs und der weichen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Ava Risk-Aktie.