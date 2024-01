Ava Risk Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Ava Risk in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Es gab weder besonders positive noch negative Themen rund um Ava Risk, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Ava Risk-Aktie laut des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,2 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 AUD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung, wodurch die Ava Risk-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Ava Risk in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Ava Risk eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7 von 30 zu, während der Wert für den RSI25 bei 58,33 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.