Auxly Cannabis Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Auxly Cannabis wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Auxly Cannabis überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Wer derzeit in die Aktie von Auxly Cannabis investiert, kann eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,88 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag bedeutet. Damit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und hat somit Auswirkungen auf Aktien. Bei Auxly Cannabis wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist auch eine positive Veränderung auf.