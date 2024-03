Auxly Cannabis Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann der RSI bestimmt werden. In Bezug auf die Auxly Cannabis-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Auxly Cannabis bei 0,02 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,015 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -25 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,02 CAD, was wiederum zu einem Abstand von -25 Prozent führt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Auxly Cannabis-Aktie wurden in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Auxly Cannabis beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von Auxly Cannabis einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,88 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel erzielen, da die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Daher ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.