Auxly Cannabis Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der kanadische Cannabisproduzent Auxly Cannabis hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben. Dabei wird die Dividendenrendite aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs berechnet. Aktuell beträgt die Dividendenrendite von Auxly Cannabis 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Auxly Cannabis auf 0,02 CAD geschätzt, wobei die Aktie selbst aktuell bei 0,015 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der -25% Differenz zum GD200. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit 0,02 CAD einen Abstand von -25% auf und wird daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, der die Einschätzung einer Aktie beeinflusst. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Auxly Cannabis veröffentlicht. Dennoch wurde in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ stark über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Auxly Cannabis mit einer Rendite von -25% um mehr als 3% darunter. Die "Arzneimittel"-Branche weist eine mittlere Rendite von -26,81% in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Auxly Cannabis mit 1,81% darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.