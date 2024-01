Auxly Cannabis Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Auxly Cannabis-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,015 CAD 25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,02 CAD) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 CAD 25 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Auxly Cannabis liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment für Auxly Cannabis war in den letzten Wochen positiv, mit einer Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Auxly Cannabis in der "Gesundheitspflege"-Branche um mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite mit 26,02 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.