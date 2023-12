Auxly Cannabis Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat nicht wesentlich verändert hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen in letzter Zeit häufiger als üblich diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Aktie von Auxly Cannabis wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Auxly Cannabis mit -66,67 Prozent mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -26,89 Prozent, was ebenfalls deutlich über der Rendite von Auxly Cannabis liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Auxly Cannabis auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare eher neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Auxly Cannabis als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Auxly Cannabis-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7 und 53,66 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.