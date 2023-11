Auxico Resources Canada-Investoren können es immer noch nicht glauben

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Auxico Canada neutral waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen von Nutzern in den sozialen Medien bezüglich Auxico Canada diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Auxico Canada in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Auxico Canada wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von Auxico Canada beträgt 63,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Auxico Canada-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,23 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,115 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,15 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -23,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Auxico Canada-Aktie daher bei der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.