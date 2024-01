Auxico Resources Canada Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Auxico Canada liegt derzeit bei 0,2 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,115 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen -42,5 Prozent beträgt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,13 CAD, was einen Abstand von -11,54 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsaktivität in Bezug auf Auxico Canada festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch unverändert, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Auxico Canada zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Auxico Canada daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Positiven Themen dominierten an drei Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.