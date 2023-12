Auxico Resources Canada Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über die Zeit erreicht. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Auxico Canada wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der 25-Tage-RSI bei 65,52, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung am Markt für Auxico Canada wird auch neutral bewertet, da die Kommentare und Themen auf sozialen Plattformen in den letzten Tagen neutral waren. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Auxico Canada derzeit bei 0,22 CAD bewertet, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,115 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Auxico Canada zu beobachten war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Auxico Canada anhand dieser Analysepunkte als "Neutral" bewertet.