Auxico Resources Canada Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Auxico Canada neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 66,67 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für diesen Zeitraum.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 0,2 CAD, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 0,115 CAD liegt und somit einen Abstand von -42,5 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,12 CAD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Gesamtbild auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine zunehmende Anzahl negativer Kommentare über Auxico Canada hin. Das Stimmungsbarometer zeigt einen stark negativen Trend, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie ist weniger als normal und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral über Auxico Canada diskutiert wurde. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt die Analyse auf Basis des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung für die Aktie von Auxico Canada.