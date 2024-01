Auxico Resources Canada Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Aktie von Auxico Canada zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,2 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,115 CAD liegt, was einer Abweichung von -42,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,13 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Abweichung von -11,54 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Auxico Canada-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie beträgt 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 60, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Neutral".

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Auxico Canada in den letzten Monaten gering war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei sowohl positive als auch negative Themen diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine Diskussionen über das Unternehmen Auxico Canada, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.