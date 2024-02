Auxico Resources Canada Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Aktie von Auxico Canada zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktien aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,115 CAD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -36,11 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,11 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt damit ähnlich hoch (+4,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt erhält die Aktie von Auxico Canada also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen. Die Diskussionen waren jedoch größtenteils neutral, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der üblichen Aktivität und Diskussionsintensität. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.