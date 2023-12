Autoscope Technologies Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Esgen Acquisition Corp":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Autoscope wurde in den letzten beiden Wochen hauptsächlich als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien durch unsere Redaktion. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Kurs von 6,85 USD um 36,45% über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,09 USD) liegt der aktuelle Kurs um 12,48% darüber. Insgesamt erhält die Autoscope-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index ordnet die Autoscope-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 32,24 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung rund um Autoscope in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

