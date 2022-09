Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Robert Kiyosaki, der Autor von “Rich Dad, Poor Dad”, ist bullish auf Silber und hat geraten, den Rohstoff in einer Zeit zu akkumulieren, in der alle anderen Vermögenswerte, einschließlich Anleihen, Aktien und Immobilien, abstürzen. Der Ausblick: Kiyosaki erklärte in seinem Tweet, Silber bewege sich seitwärts und könnte in der nächsten Zeit bei 20 Dollar bleiben. Er glaubt, dass der Rohstoff… Hier weiterlesen