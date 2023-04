Autonomo beschleunigt sein Wachstum - Das führende deutsche Unternehmen für Computer Vision und KI Autonomo begrüßt Brookstreet Equity Partners aus London als Kerninvestor und Einzelhändler Meyer, Teil der Edeka-Gruppe

Hamburg, Germany (ots/PRNewswire) -AUTONOMO, ein führender deutscher Anbieter von Computer-Vision-Technologie für den Handel, hat eine neue Investition von Brookstreet Equity Partners und seinen ersten Kunden Meyer, Teil der EDEKA-Gruppe, dem größten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, bekannt gegeben. Die Investition unterstützt AUTONOMO bei seiner Mission, das Einkaufen für den Kunden zu vereinfachen und den Gewinn des Einzelhändlers zu steigern.Die Partnerschaft wird zur Eröffnung mehrerer neuer autonomer Läden in Norddeutschland führen, die mit fortschrittlicher Technologie wie künstlicher Intelligenz, Computer Vision und maschinellem Lernen ausgestattet sind. Ziel dieser neuen Filialen ist es, dem derzeitigen Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und gleichzeitig die Nachfrage der Kunden nach einem bequemen Einkaufserlebnis zu erfüllen."Wir sind begeistert, mit Autonomo zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die Zukunft des Handels zu bieten", sagte Jörg Meyer, Inhaber und Geschäftsführer von Meyer's Frischecenter. "Wir haben uns mehrere Anbieter angeschaut und Autonomo´s Technologie ist am besten geeignet, um den Einkaufsprozess für Händler und Kunden zu vereinfachen.""Unsere erste autonome Filiale wird eine breite Palette von Produkten anbieten, darunter frisches Obst und Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Weine, Biere und Backwaren. Unsere Kunden können ihre Kredit-/Debitkarten und Smartphones nutzen, um den Laden zu betreten und ohne menschliches Zutun einzukaufen. Das vereinfacht den Einkaufsprozess immens."Autonomo wurde 2021 von Patrick Müller-Sarmiento (Ex-CEO Metro/real Group und Senior Partner bei Roland Berger) und James Sutherland (Harvard Alumni) gegründet."Meyer, Teil der EDEKA-Gruppe, bei der Lösung ihrer größten Probleme in ihren Filialen zu helfen, bestätigt die harte Arbeit und das Engagement unseres talentierten AUTONOMO-Teams", so James Sutherland, CEO von Autonomo.Patrick Müller-Sarmiento, Chairman Autonomo: "Wir haben gründlich getestet und freuen uns darauf, in naher Zukunft weitere innovative Erfolgsgeschichten bekannt zu geben."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:james@autonomo.tech.+49 178 275 8887+44 7747 651 374Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2064076/Autonomo_GmbH.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/autonomo-beschleunigt-sein-wachstum---das-fuhrende-deutsche-unternehmen-fur-computer-vision-und-ki-autonomo-begruWt-brookstreet-equity-partners-aus-london-als-kerninvestor-und-einzelhandler-meyer-teil-der-edeka-gruppe-301808902.htmlOriginal-Content von: Autonomo GmbH, übermittelt durch news aktuell