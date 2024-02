Autoneum Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Autoneum betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,81 Punkte, was bedeutet, dass Autoneum weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 41,46 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um Autoneum werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Autoneum in diesem Bereich die Bewertung: "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Autoneum als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 9,13 liegt insgesamt 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten" von 20,75. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Autoneum eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 126,3 CHF weicht um -0,4 Prozent vom aktuellen Kurs von 125,8 CHF ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 127,57 CHF nah am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.