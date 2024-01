Autoneum Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell weist der RSI von Autoneum einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkaufssituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Autoneum derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,72 Prozent zum Branchendurchschnitt "Automatische Komponenten" ergibt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Autoneum eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet sowie der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Untersuchung zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Autoneum führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Autoneum im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,76 Prozent erzielt, was 25,16 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Automatische Komponenten" von 3,42 Prozent übertrifft Autoneum mit einer Überperformance von 22,34 Prozent diesen Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.