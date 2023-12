Autoneum Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Autoneum hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 2,41 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Autoneum eine Outperformance von +8,25 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,43 Prozent, wobei Autoneum mit 11,1 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Autoneum ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Autoneum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 130,55 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 135,4 CHF liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +3,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 115,53 CHF, und der letzte Schlusskurs ist um +17,2 Prozent höher. Dadurch erhält die Autoneum-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird Autoneum im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,52 liegt die Aktie 58 Prozent unter dem Branchen-KGV von 18. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Betrachtung des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 29,17 Punkten, was bedeutet, dass die Autoneum-Aktie überverkauft ist und dadurch ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen überverkauften Wert (18,18), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Autoneum insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.