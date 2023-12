Autoneum Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist bei Aktien ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt das KGV von Autoneum bei 7,52, was 58 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Autoneum-Aktie beträgt 130,48 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 136,6 CHF liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 114,13 CHF, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Autoneum auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Autoneum eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,91 %) als niedriger einzustufen ist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Autoneum. Daher wird der Aktie von Autoneum in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.