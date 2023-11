Autoneum Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Autoneum beträgt derzeit 7, was bedeutet, dass die Börse 7,52 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 56 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Automatische Komponenten"-Branche bei 17 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Autoneum derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,88 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,88 Prozent und einer Einschätzung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Performance von Autoneum in den letzten 12 Monaten betrug 10,66 Prozent, was einer Outperformance von +9,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Automatische Komponenten"-Branche entspricht. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors von -0,09 Prozent lag die Rendite von Autoneum um 10,75 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Autoneum ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.