Autoneum Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Schweizer Firma Autoneum hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Autoneum-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, mit einem RSI-Wert von 39,46. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung nach RSI-Kriterien.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Netz erhält Autoneum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war mittel und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering.

Die Anlegerstimmung in den Social Media in Bezug auf Autoneum war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit an vier Tagen vor allem positiven Themen. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Autoneum insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.