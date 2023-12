Autoneum Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten Wochen gab es bei Autoneum keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz in den sozialen Medien. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Autoneum daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Autoneum liegt derzeit bei 130,6 CHF, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 135,6 CHF, was einem Abstand von +3,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 116,01 CHF, was einer Differenz von +16,89 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Autoneum-Aktie entspricht. Zusammenfassend ergibt die technische Analyse auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Autoneum aktuell einen Wert von 41,18, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 9, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Gesamteinstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Autoneum mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,72 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" bewertet, da die Differenz 3,72 Prozentpunkte beträgt.