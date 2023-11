Autonation im Wandel: Studie zeigt große regionale Unterschiede bei Zulassungen von E-Autos

Berlin (ots) -Die Verkehrswende ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts, besonders für ein traditionsreiches Autoland wie Deutschland. Doch die Umstellung auf Elektromobilität findet nicht im Gleichschritt statt - regionale Unterschiede prägen das Bild.Die heute veröffentlichte Studie "Autonation im Wandel" bietet aufschlussreiche Daten zu den Entwicklungen der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland und zeigt unter anderem eine deutliche Diskrepanz zwischen Ost und West. Motointegrator untersucht, in Zusammenarbeit mit der Berliner Digital-Agentur Buzzmatic, genau diese Treiber der Mobilitätswende.Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie:- Der Osten Deutschlands wird abgehängt: Die fünf neuen Bundesländer sind die mit dem kleinsten Anteil an Elektrofahrzeugen.- Bayern dominiert Ranking: Unter den Top-15 Zulassungsbezirken ist Bayern 7 Mal vertreten, auch 3 der Top 5 wachstumsstärksten Bezirke liegen in Bayern, München hat die höchste absolute Anzahl an E-Autos (24.939).- Führende Bundesländer: Hamburg (2,53 %), Hessen (2,49 %) und Baden-Württemberg (2,41 %) haben den höchsten Anteil an Elektroautos aller Bundesländer.- Autostädte fahren vor: Autostädte (Wolfsburg, Ingolstadt, Stuttgart, München) und Zulassungsbezirke von Autovermietungen (Euskirchen, Wiesbaden) belegen Top-Positionen.- E-Autos als Indikator für Wohlstand: Es gibt eine sehr starke positive Korrelation (0,925) zwischen dem Median des Bruttomonatseinkommens und dem Anteil von Elektroautos in den Bundesländern.Des Weiteren beleuchtet die AiW-Studie, welche E-Autos auf dem deutschen Markt gut ankommen und welche Marken die Vorreiterstellung innehaben. VW und Tesla dominieren den E-Automarkt, die asiatischen Autohersteller jedoch sind stark am Kommen. Japan's Subaru und Toyota haben das größte Wachstum im Bereich E-Autos am deutschen Markt zu verzeichnen.Die vollständige Studie ist ab sofort auf Motointegrator.de (https://www.motointegrator.de/blog/autonation-im-wandel/) verfügbar.Für Fragen zur Studie steht Ihnen das Team unter presse@motointegrator.de oder per Telefon unter (+49) 30 4404 5433 zur Verfügung.Motointegrator.de ist seit über einem Jahrzehnt ein anerkannter Experte für Kfz-Ersatzteile und Zubehör. Der qualifizierte Online-Shop hat ein umfangreiches Angebot, das auf PKW-, LKW- und Motorrad-Modelle sowie Landmaschinen und Boote europäischer, amerikanischer und asiatischer Hersteller ausgerichtet ist. In der Produktpalette befinden sich über fünf Millionen Ersatzteile.Pressekontakt:Jan M. SchmannsE-Mail: presse@motointegrator.deTelefon: (+49) 30 4404 5433Original-Content von: Motointegrator, übermittelt durch news aktuell